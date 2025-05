VAR alertou árbitro sobre falta antes de pênalti em São Paulo x Grêmio

A CBF divulgou hoje o áudio do VAR do polêmico pênalti que deu ao São Paulo a vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na noite de ontem, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O VAR não questionou sobre o pênalti em si, em cima de Luciano, mas alertou sobre falta de Arboleda em Jemerson antes de o atacante ser derrubado na área, aos 32min da etapa final. O árbitro de vídeo, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, chamou Rodrigo Lima, juiz de campo, para comunicar o 'braço no rosto' do zagueiro são-paulino no começo da jogada.