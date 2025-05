Samir Xaud registra chapa e será candidato único na eleição da CBF

Samir Xaud é visto como um nome adequado para uma guinada no eixo de poder da CBF.

Comunicado da chapa

"A chapa Futebol para Todos - Transparência, Inclusão e Modernização nasce com o compromisso de transformar a administração do futebol brasileiro por meio da transparência, da inclusão e da modernização da gestão. Vamos ampliar os investimentos no desenvolvimento do futebol em todas as regiões do país, fortalecendo clubes, federações e o futebol de base.

Nosso objetivo é aprimorar a utilização dos recursos da CBF com responsabilidade e clareza, garantindo uma gestão mais eficiente, aberta ao diálogo e com foco em resultados concretos. Trabalharemos para enfrentar os principais desafios estruturais do futebol brasileiro, como o calendário, a profissionalização da arbitragem, a melhoria dos gramados, a segurança nos estádios e o fortalecimento das ligas.

Também olharemos com atenção para o futebol amador e para aqueles que muitas vezes ficam invisíveis no sistema. Vamos promover uma gestão que valorize o futebol feminino, combata qualquer tipo de discriminação e abrace a sustentabilidade.

Apresentamos uma chapa comprometida com a renovação e com a modernização da gestão do futebol brasileiro, com propostas concretas para tornar a CBF mais eficiente, transparente e alinhada aos desafios atuais.