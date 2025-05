Ronaldo ataca CBF e critica poder das federações: 'palhaçada vai continuar'

Ronaldo Fenômeno soltou o verbo contra a CBF e fez duras críticas ao processo eleitoral que está em andamento. O ex-jogador havia tentado se candidatar à presidência da entidade recentemente, mas acabou, segundo ele, com "portas fechadas" pelas federações estaduais, que são pilares da eleição.

O que aconteceu

Não é novidade para ninguém. O que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes. A gente vive um momento terrível, mas o mais impressionante é que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Enquanto o estatuto da CBF for esse que é agora, que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar Ronaldo Fenômeno, à TV Bandeirantes

Ronaldo deu a declaração durante a transmissão da TV Bandeirantes do GP de Emilia-Romagna da F1, na manhã deste domingo. O Fenômeno esteve in loco para acompanhar a corrida que terminou com vitória de Max Verstappen.