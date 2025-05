Neymar e seis do Fla estão na 1ª pré-convocação de Ancelotti para seleção

Gerson, Léo Ortiz e Wesley estiveram presentes na convocação da última data Fifa, feita por Dorival Júnior, enquanto Danilo acabou cortado por lesão. Já Pedro, recém-recuperado de lesão, não é chamado para a seleção brasileira desde setembro do ano passado.

A CBF disparou ontem um comunicado para os clubes com convocados solicitando a liberação dos jogadores. A lista final com 23 nomes será divulgada no dia 26 de maio, uma segunda-feira, no Rio de Janeiro, pelo próprio técnico italiano.

É de praxe, por exigência da Fifa, que os clubes sejam avisados pela CBF sobre os convocados 15 dias antes da apresentação. Os jogadores se apresentam no dia 2 de junho, em São Paulo, para iniciar os treinamentos para os jogos contra Equador, 5 de junho, em Guayaquil, e Paraguai, dia 10, na Neo Química Arena.

O técnico Carlo Ancelotti definiu a pré-lista em reuniões com a dupla de remanescentes na seleção brasileira formada pelo coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, e pelo coordenador técnico, Juan.