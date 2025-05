Memphis faz tratamento intensivo, mas chance de jogar clássico é pequena

Memphis Depay deve desfalcar o Corinthians no clássico contra o Santos, na tarde de hoje (18), na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O camisa 10 não participou do treino com o elenco do Timão ontem antes de enfrentar o rival. O jogador segue o tratamento para a entorse sofrida no tornozelo direito, que gerou dor e inchaço local. Após exame de imagem, realizado nesta semana, uma pequena lesão ligamentar foi constatada.

Após as atividades da equipe, Memphis permaneceu no CT Joaquim Grava durante a tarde. Ele realizou trabalho específico com os fisioterapeutas na tentativa de estar à disposição de Dorival Júnior para o confronto.