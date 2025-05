Mbappé marca e Real Madrid vence Sevilla em penúltimo jogo de Ancelotti

Atuando fora de casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Real Madrid suou para vencer o Sevilla por 2 a 0, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com dois jogadores expulsos (Bade aos 12 minutos do 1º tempo, e Romero a 1 do 2º tempo), o Sevilla segurou o Real até os 30 minutos do segundo tempo.

Mbappé, artilheiro do campeonato, marcou seu 29º gol no Espanhol para abrir o placar. Bellingham ampliou aos 43 e deu números finais à partida.