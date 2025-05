Martínez revela estratégia por expulsão de Escobar: 'Caiu na minha mão'

Não sei se ele esqueceu, mas eu não [risos]. Estava falando com ele, Escobar disse que não me responderia por já ter amarelo. Contineui atacando, ele caiu na minha mão. Não sei se esqueceu, mas quando ele me dá amarelo, eu falo pque ele também estava falando e sai a expulsão. Mas isso fica no campo José Martínez

Capitão do Santos, Tomás Rincón simbolizou a insatisfação dos atletas do Peixe. Todos ficaram revoltados com a expulsão de Escobar.

Lance como esse acontece mil vezes em um jogo Rincón