Lúcio está 'bem e consciente' após queimaduras em acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, está "bem e consciente" após sofrer um acidente doméstico que resultou em queimaduras no seu corpo.

O que aconteceu

O próprio perfil de Lúcio no Instagram publicou um comunicando atualizando o quadro do ex-zagueiro. Ele está internado desde quinta-feira no Hospital Brasília, no DF.