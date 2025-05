Leila apoia Xaud na CBF e diz que Palmeiras não é obrigado a ir com maioria

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira manifestou apoio a Samir Xaud para a eleição da CBF e explicou por que não ficou ao lado de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) que oficializou ontem a candidatura, mas não obteve apoio necessário para protocolar a chapa.

O que aconteceu

Leila acredita que as propostas de Samir Xaud são as melhores para o crescimento do futebol brasileiro. Segundo ela, o candidato da Federação de Roraima está comprometido com as mesmas pautas que o Palmeiras defende sob sua gestão.