Laterais na Copa-22, Alex Sandro e Telles quase invertem lado em Fla x Bota

Já Alex Sandro foi o primeiro alvo do Botafogo para o setor ano passado. O lateral, porém, gostou da proposta do Flamengo e também foi convencido pelo companheiro de longa data Danilo a ir para o Rubro-Negro. Ele foi anunciado em 26 de agosto de 2024 e já conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa Rei do Brasil e o Campeonato Carioca pelo clube da Gávea.

A preferência de Alex Sandro pelo rival fez o Alvinegro mudar a rota para Alex Telles, em negociação relâmpago em que ele foi anunciado no dia 3 de setembro de 2024, chegando a tempo de ser campeão da Libertadores.

Lesões atrapalharam desempenho na Copa do Mundo

Alex Telles e Alex Sandro foram os laterais esquerdos do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, em 2022 Imagem: Julian Finney/Getty Images

As coisas não saíram como imaginado para Alex Sandro e Alex Telles na Copa de 2022. O rubro-negro era o titular da seleção brasileira de Tite, mas sentiu dores na região do quadril no segundo jogo da fase de grupos, contra a Suiça, e só retornou nas quartas de final, quando o Brasil foi eliminado para a Croácia.

Já Telles viveu um drama ainda maior. Substituto de Alex Sandro na terceira partida da fase de grupos, contra Camarões, ele rompeu o ligamento do joelho direito e foi cortado do Mundial.