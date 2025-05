Kaká mostra desejo de trabalhar com Ancelotti na seleção: 'Estou pronto'

Kaká poderia atuar como dirigente ou na comissão técnica de Ancelotti. Essa definição deve ocorrer nas próximas semanas. Ancelotti estreará nas Eliminatórias contra Paraguai e Equador, nos dias 5 e 10 de junho.

Fico feliz com a chegada dele. O Ancelotti contribui muito mais em ser apenas o treinador. O impacto no futebol brasileiro é muito grande. É isso que eu acho que vai se criar, deixar um legado. Fiquei feliz, não é só apenas um dos melhores da atualidade, mas de todos os tempos. Decidiu ajudar a seleção brasileira. Falei com ele, dei os parabéns, as boas-vindas ao Brasil. Mas ele está muito com a cabeça no Real Madrid, hoje ganharam do Sevilla. Pensou na convocação com Juan e Rodrigo, mas está em fim do ciclo no Real e quer sair com uma história legal que fez. Está muito focado e depois vai pensar na seleção Kaká, à Cazé TV

Se a seleção achar que eu posso ajudar, estou pronto, preparado. Parei de jogar em 2017, desde esse período eu me preparei. Fiz curso em negócios no esporte em Harvard, curso de gestão desportiva na Uefa, curso de treinador na CBF. Três Copas do Mundo, mais de 15 anos servindo a seleção. Se surgir a oportunidade, estou pronto para voltar a servir a seleção