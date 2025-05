Jogador do Espanhol cai nas pedras ao tirar selfie e é salvo por bombeiros

Zakaria Eddahchouri, jogador do La Coruña, da Espanha, foi resgatado por bombeiros após cair nas pedras ao tentar tirar uma selfie.

O que aconteceu

O atacante holandês sofreu uma queda no calçadão à beira-mar ao tentar tirar uma selfie e foi parar nas pedras, de acordo com informações do jornal espanhol Marca. O susto aconteceu na madrugada deste domingo (18), em Corunha.

Os bombeiros foram acionados porque o jogador não conseguia deixar as pedras sozinho. O resgate foi rápido e o jogador sofreu apenas ferimentos leves.