Isolamento na pandemia fez ex-Flamengo criar raízes em vila de pescadores

O local em questão chama-se "Praia de Fora" e é um dos pontos onde os barcos atracam na parada de almoço dos visitantes. O lado curioso levou ao campo de grama sintética, refletores e traves — tudo novinho em folha — na vila simples, de rua de terra, cercada pela mata e com apenas algumas dezenas de moradores que se dividem entre a pesca, o artesanato e o turismo.

Foi com aquelas pessoas que Diego Ribas criou um laço de amizade e um legado marcante em um momento inesperado e difícil para toda a população mundial: a pandemia do coronavírus, que teve seu auge em 2020.

Frequentador de Ilha Grande, o ex-meia viajou para a região com a família para passar três dias de descanso. E foi justamente neste período que a situação se agravou no país e os isolamentos foram adotados.

Bom, essa história é bem interessante e ficou marcada também na minha vida. Passei aquele período da pandemia em Ilha Grande, fiquei praticamente preso lá. Fui para passar três dias, acabou que fechou tudo e nós ficamos por lá. E ali, no que foi necessário, as pessoas sempre foram muito acolhedoras. Já frequentava aquela região e, nesse período da pandemia, conheci ainda mais as pessoas na medida do possível, porque naquele período tinha muita restrição. Porém, inevitavelmente, um tinha que ajudar o outro e, muitas vezes, eles ajudaram muito minha família

Diego Ribas, ao UOL

O campo

Quadra que Diego Ribas reformou em vila de pescadores de Ilha Grande: faixa de moradores (ao fundo) agradece ao ex-jogador Imagem: Bruno Braz / UOL

Os moradores da vila também se mostram gratos a Diego. Graças ao ídolo rubro-negro, hoje eles contam com um campo em perfeitas condições para praticar futebol.