Grêmio faz 'coro' contra arbitragem por pênalti dado ao São Paulo

Do lado do São Paulo, os jogadores rechaçaram qualquer erro no lance. Luciano, que sofreu a falta dentro da área, disse que os adversários têm o direito de reclamar, mas quando há fundamento.

É até difícil falar. Quando é contra o São Paulo, meu Deus do céu... O toque existiu, está lá, o juiz marcou no campo, foi no VAR olhar uma falta e depois viu o lance. Ele viu que foi pênalti. Teve o toque, eu caí na área, é pênalti. Eles têm o total direito de reclamar, mas quando realmente não acontece.

Luciano, meia do São Paulo, em zona mista