Galvão aborda caso de estupro envolvendo Cuca em transmissão: 'fez bobagem'

O Cuca, sempre a mesma camisa há muitos anos. Eu gosto muito do Cuca. Foi uma das pessoas com que eu mais falei quando ele esteve muito mal de covid, até que ele saísse do hospital. Fez bobagem, teve problema, o tempo passa, tem uma família bonita, não dá para esquecer o que aconteceu.

Galvão Bueno

Os comentários de Galvão repercutiram nas redes sociais. No X, antigo Twitter, vários usuários apontaram este e outros momentos constrangedores da transmissão.

Checklist do Galvao: (23 minutos de jogo)



- Arroz tropeiro. ✅

- Igor Arana ✅

- Alan Franco da Colombia ✅

- Confundiu Alonso com Lyanco ✅

- Diz que o Cuca fez "bobagem" ✅

- Chamando Everson de Ederson ✅ -- Rafael (@rafaelsouzac_) May 18, 2025

Transmissão de Cruzeiro x Atlético bem fraca no Prime Video. Falta de informações, diversas falhas e, principalmente, a narração do Galvão Bueno. Parece que ele mal estudou os times -- Gabriel Moraes (@gabrielnmmoraes) May 19, 2025

O caso de estupro

Cuca e outros três jogadores do Grêmio foram acusados de manter relações sexuais com uma garota de 13 anos durante excursão do time em 1987.