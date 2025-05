Flamengo e Botafogo ficam no 0 a 0 e freiam reação no Campeonato Brasileiro

Flamengo e Botafogo fizeram um jogo muito truncado no Maracanã e acabaram no empate em 0 a 0. O resultado freou a reação de ambas as equipes, que vinham de vitórias na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. No caso do Rubro-Negro foi ainda pior, já que viu o Palmeiras disparar na liderança da competição e abrir quatro pontos de vantagem.

Jogo paralisado por gás de pimenta — O jogo foi paralisado aos 17 minutos do segundo tempo por conta de gás de pimenta que incomodou os jogadores em campo. Ele veio do lado de fora do estádio. Ocorreram princípios de confusão na rua São Francisco Xavier e também em frente a entrada do Setor Sul, quando a PM dispersou os botafoguenses com bombas de efeito moral e balas de borracha.

Arrascaeta poupado — Artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Vegetti, do Vasco, o uruguaio Arrascaeta foi poupado pelo técnico Filipe Luís no jogo de hoje. O meia rubro-negro passa por um processo de controle de carga.