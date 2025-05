Flamengo: Arrascaeta é poupado por desgaste e não enfrenta o Botafogo

O meia Arrascaeta, do Flamengo, não estará à disposição do técnico Filipe Luís para o clássico com o Botafogo, hoje (18), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela nona rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Flamengo explicou que Arrascaeta será preservado por conta da longa sequência de jogos. O meia uruguaio disputou sete das oito rodadas do Brasileirão. Ele só não atuou na estreia da equipe rubro-negra na competição, diante do Inter.

Arrascaeta é o artilheiro do Brasileirão ao lado de Vegetti, do Vasco - ambos com sete gols. Além disso, o camisa 10 do Flamengo soma três assistências.