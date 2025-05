Elenco reforçado e CT europeu: Bragantino sonha em rivalizar com Palmeiras

Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O duelo é um confronto direto pela liderança do Brasileirão: o Alviverde lidera com 19 pontos, enquanto o Massa Bruta é o 3º com 17.

A campanha de destaque do Bragantino neste início de Brasileirão não é uma surpresa para quem trabalha no dia a dia do clube. O time brigou contra o rebaixamento no ano passado, mas agora conta com um elenco reforçado e um "CT europeu", que acabou de completar um ano. O clube acredita que pode alçar voos mais altos nesse ano e, enfim, rivalizar com as principais equipes, caso do próprio Palmeiras.

O que aconteceu

O Red Bull Bragantino acredita que montou elenco bem mais forte do que no ano passado. Os nomes que chegaram em 2025 são: Isidro Pitta (ex-Cuiabá), Fernando (ex-RB Salzburg, com passagem na base do Palmeiras), Lucas Barbosa (ex-Santos, com destaque no Juventude no ano passado), Guzmán Rodríguez (ex-Peñarol e titular absoluto do Bragantino), Gabriel (ex-Palmeiras, Corinthians e Inter), Agustín Sant'Anna (ex-River Plate) e Fabinho (ex-Palmeiras).