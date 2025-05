Corinthians supera desfalques, grita gol com 'delay' e afunda Santos no Z4

O próximo compromisso do Corinthians é diante do Novorizontino, na quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. A equipe de Dorival Júnior fez a vantagem por 1 a 0 na ida.

Já o Santos visita o CRB, pela mesma etapa da Copa do Brasil, na quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O time da Baixada leva o empate por 1 a 1 da ida, na Vila Belmiro.

Corinthians supera ausências e vence o Santos

Ao contrário do que se esperava, o Santos propôs mais o jogo no primeiro tempo do que o Corinthians. Porém, desperdiçou duas chances claras de abrir o placar, uma com Zé Ivaldo, de cabeça, e outra com Barreal, em finalização para fora. O Corinthians, sem Memphis e Rodrigo Garro, abusou das bolas aéreas para tentar incomodar o adversário e pecou nas construções de jogadas pelo meio. Esperança criativa do Timão, Igor Coronado quase não apareceu, tirando uma bela cobrança de falta, próxima à meia-lua da área santista, que terminou com defesa do Brazão. No mais, a etapa inicial foi morna, com muitos erros de passes e faltas desnecessárias para ambos os lados.

Mesmo com alguns erros individuais, o Corinthians mudou de postura na segunda etapa e marcou o gol da vitória. O Peixe se encolheu no campo de defesa e, assim, Timão aproveitou para subir a marcação e pressionar a saída adversária. O gol da vitória aconteceu com auxílio do VAR, após Brazão defender uma finalização de Yuri Alberto, aos 21 minutos.