Corinthians tem desfalque de Memphis contra o Santos; veja escalações

Corinthians e Santos estão escalados para o clássico de hoje, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians não conta com Memphis Depay por causa da torção no tornozelo. Matheuzinho, com edema na coxa direita, também é desfalque.

O Santos promove a estreia de Zé Rafael como titular e não terá Aderlan (indisposição) e Diego Pituca (inflamação no tendão de aquiles). Neymar, João Schmidt e Guilherme continuam no departamento médico.