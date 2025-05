Dorival aprova evolução do Corinthians: 'Melhoramos em muitos aspectos'

O técnico do Corinthians reforçou a confiança no atual elenco e explicou mudanças na equipe. Dorival optou por Félix Torres no lugar de Léo Mana na lateral, e Maycon no lugar de Raniele, por exemplo.

São jogadores importantes, tenho muita confiança no elenco. O importante é que eles estão se respeitando e entendendo, procurando colaborar com a equipe da melhor forma Dorival Júnior

Sobre Mana, o técnico corintiano acabou citando um adversário para explicar a alteração.

O Mana é um lateral que parte com a bola dominada, é muito agudo, e achei isso muito preocupante. Por isso optei pelo Félix, um profissional que se dedica, que trabalha muito. O Santos tinha um jogador perigosíssimo, o Soteldo, então busquei essa opção. Então não seria o Leo nesse momento Dorival Júnior

Dorival ainda despistou sobre a chegada de possíveis reforços no meio do ano. "Converso com o Fabinho [Soldado, gerente de futebol] todos os dias. O Corinthians está atento ao mercado. Esses movimentos acontecerão na hora certa", disse o técnico.