Cleber Xavier se vê respaldado e projeta volta de Neymar ao Santos

"A gente trabalha dentro e fora de campo em todos os departamentos. Mas agora eu tenho que falar do jogo e do próximo jogo. Quanto ao Veron, ele trabalhou bem essa semana, mas quis dar espaço mais ao Xavier. Eu fiquei na dúvida entre Thaciano e Barreal também. Trouxe outro jogador. Furch tem característica interessante, do clube, dei essa possibilidade, conversei com ele. Temos Tiquinho, Deivid, um pouco mais móvel, e o Luca, forte também. Furch veio, trabalhou esses dias e vai ter a oportunidade no momento certo".

Próximos passos

"A gente tem conversado com a comissão, com os jogadores, mostrado acertos e erros na análise do jogo. Faremos isso amanhã para iniciar a preparação do jogo contra o CRB na terça. É conversar, colocar o cara debaixo do braço, até os mais experientes sentem. Feliz por estar construindo alguma coisa. A necessidade de vitória é imediata, é trabalhar, focar e achar que no próximo jogo vai dar. Alguns atletas assimilam melhor, jogam a energia para cima e nos ajudam muito no dia a dia".

Santos em sequência como visitante

"Nessa conversa rápida, uma mais tranquila e longa amanhã para analisar acertos e erros. E o treinamento. Jogar fora e dentro de casa é diferente. Joguei na Vila com pressão grande, depois no apoio do Allianz e depois a vaia natural. O calendário nos apresenta isso. Dois jogos seguidos fora, CRB e Vitória, e depois o Botafogo que eu não sei como vai ser, mas é nosso mando. Que tenhamos apoio como tivemos no Allianz".