Registro de chapa pode antecipar desfecho de pleito para presidência da CBF

Tudo porque a versão mais recente do estatuto caiu por terra com o mandato de Ednaldo Rodrigues. Até a decisão da Justiça de quinta-feira, a cláusula de barreira era ter o apoio de ao menos quatro federações e quatro clubes.

Ou seja, além da própria queda do presidente da CBF, as federações se beneficiaram pela volta do modelo no qual uma rápida articulação de uma maioria já pulverizaria a concorrência.

Tabuleiro dos clubes

Quem assina o manifesto a favor de Reinaldo: Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport, Vitória, Amazonas, América Mineiro, Athletico Paranaense, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, Ferroviária, Goiás, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova.

Isso aponta que no lado de Xaud estão confirmados ou são potenciais apoiadores: Vasco, Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Volta Redonda, CRB, Atlético-GO, Athletic, Remo e Paysandu.

A eleição, propriamente dita, foi confirmada para domingo, a partir das 10h30. Mas o resultado dela pode ser que já saia hoje.