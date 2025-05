Candidato à CBF procura Ancelotti e promete autonomia: 'Blindar ele'

Líder da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud diz ter apoio de 23 federações e de 10 clubes. Ele tem 41 anos e pinta como favorito.

Samir disputará o cargo, a princípio, com Reinaldo Carneiro Bastos. O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou a candidatura com o apoio de 32 clubes, mas ainda não tem o apoio necessário das federações para credenciar sua chapa.

Carlo Ancelotti é o ícone dos técnicos de futebol mundial. A gente já teve uma primeira conversa na parte jurídica. A gente conversou para dar uma segurança jurídica para ele, para vir desempenhar o seu papel de treinador, blindar ele, dar autonomia para a gestão dele junto com as pessoas que vão estar ao lado dele. Para ter autonomia de convocação, sem interferências externas, sem interferência do presidente da CBF. Ele vai precisar desse apoio, ele vai precisar dessa estrutura e a gente vai dar todo apoio e suporte para que ele consiga colocar a nossa seleção de novo no topo das seleções mundiais Samir Xaud, em entrevista exclusiva ao UOL