Samir Xaud diz querer manter estaduais e repassar gestão do Brasileirão

Redução de datas

Xaud, porém, pretende diminuir as datas dos estaduais para dar um desafogo no calendário do futebol brasileiro. O dirigente, inclusive, já tem estipulado um número que seria o ideal.

Antigamente, antes de eu entrar profundamente ali na federação (de Roraima), a gente tinha uma média de 21 a 22 datas. Há dois anos eu reduzi, já estamos com 14 datas. Então, se conseguirmos ajustar para oito ou 12 datas, seriam os números ideais para que a gente consiga liberar e desafogar esse calendário do futebol brasileiro

Samir Xaud

Séries A e B nas mãos das ligas

Uma mudança mais significativa no plano de gestão de Xaud é com relação ao controle do Campeonato Brasileiro. O dirigente é entusiasta de que as Séries A e B sejam geridas pelas ligas, hoje representadas pela Libra e a Liga Forte Futebol.