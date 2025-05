Juventude e Fluminense empatam em jogo morno em Caxias do Sul

Confusão na saída do gramado. Ao fim do 1º tempo, que terminou em 0 a 0, jogadores de Juventude e Fluminense se desentendem em campo. Fuentes e Freytes discutiram com Reginaldo e o clima esquentou. O árbitro amarelou Reginaldo e Freytes pelo bate-boca.

1 x 0: Aos 9 minutos do 2º tempo, Batalla abriu o placar para o Juventude. O colombiano aproveitou um rebote da defesa do Flu após cobrança de escanteio e chutou de fora da área. A bola desviou em Freytes e matou o goleiro Fábio que estava caindo no canto direito.

1 x 1: O Flu chegou ao empate aos 13 minutos do 2º tempo, com Hércules. O jogador roubou a bola na intermediária, tabelou com Everaldo e finalizou. O goleiro Gustavo defendeu mas soltou nos pés do volante, que empurrou de cabeça para o fundo das redes.

Fez que foi, mas não foi... Samuel Xavier foi expulso por Wilton Pereira Sampaio por fazer falta em Taliari. Mas o VAR chamou o árbitro para rever o lance, identificando uma falta de Taliari no lance antes do momento da falta de Samuel. Dessa forma, Wilton cancelou o cartão vermelho e Samuel voltou do vestiário para o jogo.

Ficha técnica

Juventude 1 x 1 Fluminense

Campeonato: Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Data: 18/05/2025

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Nonato, Fuentes e Samuel Xavier (FLU); Ángel, Reginaldo, Gilberto e Ruschel (JUV)

Cartões vermelhos: Samuel Xavier (FLU)

Gols: Batalla (JUV), 9' do 2º tempo (1-0); Hércules (FLU), 13' do 2º tempo (1-1)

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo, Alan Ruschel; Caique (Sam), Jadson, Mandaca (Giovanny); Batalla, Gabriel Taliari (Babi), Gilberto. Técnico: Claudio Tencati.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Ignácio), Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli (Baya), Hércules, Nonato (Isaque); Jhon Arias, Serna (Riquelme Felipe), Everaldo (Renato Augusto). Técnico: Renato Gaúcho.