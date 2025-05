Cruzeiro e Atlético-MG empatam sem gols em jogo travado no Mineirão

O Cruzeiro volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe celeste visita o Vila Nova-GO na próxima quinta (22), às 19h (de Brasília).

O próximo duelo do Galo também é pela Copa do Brasil. Os comandados de Cuca recebem o Maringá, na quarta (21), às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Cruzeiro mandou no jogo no primeiro tempo, controlando a posse de bola e passando mais tempo no ataque. Na melhor chance de gol da primeira etapa, Lucas Silva carimbou a trave de Everson em uma pancada da intermediária.

O Atlético-MG se defendeu bem da pressão e apostou em contra-ataques. O Galo só assustou para valer uma vez, com Rony, em chute cruzado defendido por Cássio.

A segunda etapa foi bastante equilibrada e mais disputada no meio-campo. O Atlético-MG equilibrou as ações e conseguiu neutralizar o setor de criação do Cruzeiro. A defesa da equipe celeste, por outro lado, continuou bem, evitando sustos. Desta forma, o placar não saiu do zero.