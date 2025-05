Bahia supera expulsão-relâmpago, derrota Vitória e encosta no G-4

Na trave! Aos 5 minutos, após bola na segunda trave e toque para o meio, Lucas Halter subiu livre e cabeceou na trave. No rebote, Gustavo Silva soltou a bomba e Marcos Felipe espalmou!

1x1: Aos 8 minutos, Osvaldo cobrou falta na área na pequena área e Osvaldo apareceu livre para desviar para o gol.

2x1: Aos 20 minutos, após uma grande confusão na área do Vitória, a bola ficou com Michel Araújo, na linha da pequena área. Ele bateu e contou com um desvio para balançar as redes.

Expulso! Aos 25 minutos, Pepê, que entrou aos 22', acertou um soco no joelho de Acevedo. O árbitro foi chamado pelo VAR, reviu o lance e mostrou o cartão vermelho para o jogador do Vitória.

Marcos Felipe! Erick dominou na entrada da área e bateu forte. O goleiro do Bahia deu rebote e Claudinho ficou com a bola dentro da área. Ele dominou e finalizou, mas o goleiro tricolor se recuperou rápido para realizar grande defesa.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 VITÓRIA

Data e horário: 18 de maio (domingo), às 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro, 9ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Cartões amarelos: Erick Pulga, Tiago, Gilberto (BAH); Claudinho, Osvaldo, Erick, Ronald

Cartões vermelhos: Jean Lucas (BAH); Pepê (VIT)