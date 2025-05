Bahia promove iniciativa para prevenir exploração sexual infantil

Ao entrar em campo para enfrentar o Botafogo-BA, pelo Campeonato Baiano sub-20, o Bahia levou uma faixa em que se lia "Vamos proteger. Game over para os crimes virtuais sexuais contra crianças e adolescentes". A campanha acontece em referência ao Maio Laranja — hoje é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação teve participação do departamento de salvaguarda do clube. O núcleo tem ligação direta com o Grupo City, dono da SAF do Tricolor baiano, e, além de adotar diretrizes globais, também insere no trabalho o contexto local "com o objetivo de prevenir situações de violências e violações de direitos".