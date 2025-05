Vasco atropela Fortaleza com dois de Vegetti e deixa zona de rebaixamento

O Vasco voltou na mesma voltagem para o segundo tempo e fez o segundo antes do primeiro minuto com Vegetti. Jogando com muita inteligência, o Cruzmaltino seguiu tendo o controle da partida. Vojvoda tentou acordar o Fortaleza, mas realmente não era o dia do Tricolor. Marinho, que entrou aos 12, foi expulso aos 22, os cearenses não se encontraram em campo, sofrendo o terceiro aos 34 ao deixar muito espaço para o artilheiro Vegetti.

Gols e lances

Golaço de Nuno! - O Vasco abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo com Nuno Moreira. O português fez uma tabela com Hugo Moura na direita, recebeu dentro da área e, de primeira, com muita categoria e efeito, colocou no canto direito do goleiro João Ricardo. Golaço!

Gol do Pirata! - O Vasco voltou a marcar no início da etapa. Em uma arrancada fenomenal de Paulo Henrique, o lateral direito deu uma assistência açucarada para Vegetti, que chegou de carrinho escorando com a canhota.

Na trave! - Rayan fez a trave do Fortaleza tremer com um balaço aos 29 minutos do segundo tempo. Na sequência, Nuno Moreira chegou a fazer outro, mas o VAR assinalou impedimento após traçar as linhas.

Mais um do Pirata! - Vegetti fez o segundo aos 34 minutos da etapa final, quando o "protocolo Piton-Pirata" foi acionado, com o lateral esquerdo cruzando e o artilheiro escorando.