São Paulo engata no 2º tempo e vence o Grêmio de virada no Brasileirão

A equipe gaúcha se defendeu como pôde, correu atrás da bola durante quase toda a etapa, e abriu o placar no contra-ataque. A estratégia bem definida foi coroada pela eficiência de Alexander Aravena no ataque, que concluiu apenas uma vez contra a meta de Rafael, antes do intervalo.

A equipe paulista ajustou a pontaria no segundo tempo, deixando tudo igual no marcador em jogada aérea, quando o relógio apontava apenas 3 minutos. Depois disso, o São Paulo teve pressa pela virada e, no ímpeto de buscar o segundo gol, errou muito na troca de passes. O contragolpe seguiu sendo a única opção dos visitantes, sem criatividade para construir jogadas. Nem mesmo as mudanças promovidas por Sindei Lobo conseguiram tirar o Grêmio do campo de defesa.

Por fim, uma falha da defesa do Tricolor Gaúcho decretou o resultado positivo para os paulistas. Luciano foi derrubado na área, e a arbitragem marcou pênalti com o auxílio do VAR. André Silva converteu e decretou a vitória.

Lances importantes

Passou perto! Na primeira finalização da partida, aos 10 segundos, André Silva arriscou uma bomba de fora da área, de pé esquerdo, e assustou o goleiro Volpi.

Volpi no lance! Oscar fez belo cruzamento, André Silva recebeu em boa condição, mas se atrapalhou e caiu. No chão, tentou finalizar, mas Volpi estava bem colocado e encaixou a defesa.