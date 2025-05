Kings League: final terá desafio, espera por Neymar e show em Allianz cheio

A Kings League rompe com as barreiras dos esportes tradicionais ao oferecer regras dinâmicas, formatos imprevisíveis e participação ativa dos fãs, seja pelo chat ou influenciando decisões ao vivo. A Twitch permite um alcance global instantâneo, conectando a liga a um público jovem e nativo digital. Isso é algo que poucas organizações esportivas tradicionais conseguem fazer com a mesma velocidade e escala Anadege Freitas, Diretora de Conteúdo e Parcerias da Twitch

As parcerias também foram fator chave para a organização emplacar a 1ª edição do torneio — a Adidas, por exemplo, acertou como "parceira técnica" e fornece os uniformes da Kings League, enquanto empresas como iFood, Superbet, Bis, YoPro, Trident, McDonalds e Red Bull participam com diferentes ativações relacionadas ao campeonato.

Uma série de ativações foram trabalhadas pela adidas em conjunto com a Kings League. Além da clara associação com a marca no uniforme de todas as equipes, ativamos as chuteiras Predator e F50 em placas de publicidade e nos pés de alguns dos principais jogadores da Liga. O relacionamento entre a marca e a liga é muito próximo e novas ações já estão sendo discutidas para o futuro Lucas Barillari, gerente sênior de futebol na Adidas Brasil

Final da Kings League Brazil

Jogo: Furia x Dendele

Data e horário: 18 de maio, a partir das 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque