Hospital diz que Lúcio segue 'estável e consciente' após acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, está "estável e consciente" após sofrer um acidente doméstico que resultou em queimaduras no seu corpo.

O que aconteceu

O Hospital Brasília - Rede Américas apontou "boa evolução clínica". Essa informação foi dada no último boletim médico, após o curativo das lesões.