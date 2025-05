Guardiola se recusa a cumprimentar goleiro rival após perder título; veja

Derrotado pelo Crystal Palace na decisão da Copa da Inglaterra, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, demonstrou irritação após o apito final e não quis cumprimentar o goleiro rival, Dean Henderson.

O que aconteceu

Guardiola se irritou com Henderson durante a partida por conta da cera. No fim da partida, o goleiro foi advertido com um cartão amarelo por este motivo.

Henderson gesticulou para Guardiola após ser ignorado. Com as mãos, o goleiro mostrou o número 10 - os minutos de acréscimos dados pelo árbitro Stuart Atwell na segunda etapa.