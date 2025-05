Luciano é novidade no São Paulo após lesão de Ferreirinha; veja times

São Paulo e Grêmio estão escalados para o jogo de hoje, às 21h, no Morumbis, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade no Tricolor paulista é a entrada de Luciano no lugar de Ferreirinha no ataque, após ser detectada uma lesão no pé esquerdo do atacante.

Na defesa são-paulina, mais uma mudança de Zubeldía: Ferraresi assume a titularidade na lateral direita no lugar de Cédric Soares.