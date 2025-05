Diniz é ovacionado por torcida do Vasco, e Vegetti o elogia: 'Diferenciado'

O namoro entre a torcida do Vasco e o técnico Fernando Diniz começou quente em seu primeiro contato em casa. O treinador foi ovacionado após a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, em São Januário, e o atacante Vegetti — que fez dois gols — rasgou elogios ao seu comandante.

Necessitávamos ganhar e ganhar com confiança também. Acredito que o Fernando (Diniz) foi a chave para isso, foi importante para nós. Em pouco tempo mostrou que é um cara diferenciado e temos que aproveitar isso. Um cara como ele temos que aproveitar. Creio que ele pode aumentar a qualidade de todo mundo aqui. Ele chegou com essa energia, com essa ideia de jogar, de ter a posse de bola

Vegetti, ao Premiere

O que mais Vegetti falou?

Não tomou gol: "Eu acho que mais importante que os três gols foi não sofrer gols. Vínhamos tomando gol todo jogo e é difícil jogar depois que sofre o gol. A gente se fechou, falou que todo mundo tem que trabalhar para não tomar gol, e isso é muito importante também para nós".