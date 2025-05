Goleiro pega pênalti, Crystal Palace vence City e leva a FA Cup pela 1ª vez

O Crystal Palace fez história hoje e conquistou a Copa da Inglaterra pela primeira vez ao vencer o Manchester City por 1 a 0, em jogo disputado no emblemático estádio de Wembley

O gol do título veio logo aos 16min de jogo, com Eberechi Eze. O Manchester City teve a chance do empate pouco depois, mas Henderson pegou o pênalti cobrado por Marmoush e manteve o Crystal Palace à frente no placar. O ex-goleiro do Manchester United ainda brilhou em outros lances com ao menos três defesas importantes e terminou a final como grande nome do jogo.

É o primeiro troféu de relevância do Crystal Palace em sua história, iniciada em 1905. Até então, o título de maior expressão do clube de John Textor havia sido a segunda divisão do Campeonato Inglês, que conquistaram em 1978/79 e 1993/94.