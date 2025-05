Candidato à CBF diz por que é apto ao cargo e nega elo com Gilmar Mendes

Samir: Não. Acho que faz parte do processo eleitoral. A gente não quer dizer que clube A ou B ficou do lado dele, que a gente não vai tentar uma conversa. Não, pelo contrário. Se for efetivada a questão eleitoral, se eu for escolhido presidente, a gente vai fazer um contato direto, a gente vai aproximar. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter uma estabilidade dentro da gestão da CBF. Então, é o que eu estou buscando, é o que a gente vai buscar e o que a gente vai fazer.

Agora, uma pergunta que não quer calar, já mexe muito com o dia seguinte à data marcada da eleição, que é a chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil. Como é que você vê a contratação dele e como é que você espera, se confirmada a sua eleição, lidar com esse processo dentro da Seleção Brasileira?

Samir: Carlo Ancelotti é o ícone dos técnicos de futebol mundial. A gente já teve uma primeira conversa na parte jurídica. A gente conversou para dar uma segurança jurídica para ele, para vir desempenhar o seu papel de treinador, blindar ele, dar autonomia para a gestão dele junto com as pessoas que vão estar ao lado dele. Para ter autonomia de convocação, sem interferências externas, sem interferência do presidente da CBF. Eu acho que cai muito naquilo que eu acabei de falar: a gente tem que dar autonomia para as pessoas executarem seu trabalho. E a gente precisa disso. Ele vai precisar desse apoio, ele vai precisar dessa estrutura e a gente vai dar todo apoio e suporte para que ele consiga colocar a nossa seleção de novo no topo das seleções mundiais.

Foi você pessoalmente ou foi com o pessoal da sua equipe?

Samir: Não, foi da equipe, da equipe jurídica que entrou em contato e deixou ele mais tranquilo porque a gente vai permanecer o contrato, a gente vai permanecer com ele na frente da nossa seleção caso venha a ser eleito no próximo pleito.

O seu antecessor, nesse caso Ednaldo, ele tinha uma característica, você mencionou um pouco de centralização de poder, você mencionou um pouco dessa descentralização, mas como efetivamente executar essa descentralização?