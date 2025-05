Ceará vence Sport com lei do ex, amplia tabu e mantém rival na lanterna

O Ceará segurou o Sport, resistindo à pressão dos comandados de António Oliveira. O Vozão também contou com a falta de pontaria dos jogadores do time pernambucano e foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0 no placar.

No 2º tempo, ambos treinadores fizeram alterações e o jogo ficou mais dinâmico. O Ceará chegou ao segundo gol com Galeano aos 16 minutos jogados na segunda etapa. O Vozão segurou o resultado para decretar mais uma vitória contra o Sport no Castelão, completando 21 anos sem derrota para o rival em solo cearense.

Gols e destaques

1 x 0: Lucas Mugni abriu o placar para o Ceará no Castelão. Fabiano Souza cobrou arremesso lateral para dentro da área, Chico cortou mal e Mugni acertou um belo chute de primeira mandando no canto esquerdo de Caíque França.

Pra fora! Quase que o Sport empatou na reta final do 1º tempo. Hereda avançou pela direita e cruzou. Zé Lucas apareceu livre no meio da área e cabeceou por cima do gol de Fernando Miguel.

2 x 0: Dieguinho arrancou pelo meio e fez um passe de cavadinha na frente para Galeano. Em posição legal, o paraguaio ajeitou o corpo e finalizou sem deixar a bola cair, mandando no canto direito de Caíque França.