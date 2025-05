Augusto Melo vê ilegalidades em impeachment e apela ao STF; Conselho rebate

A defesa do presidente Augusto Melo ofereceu recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar barrar o processo de impeachment que corre contra ele no Corinthians. A votação no clube, que tem como ponto central o caso Vai de Bet, está marcada para o dia 26 de maio.

O que aconteceu

Ricardo Cury, advogado de defesa de Melo, afirmou que busca as esferas superiores após constatar uma "série de ilegalidades" no processo de destituição do mandatário.

Segundo o jurista, essas irregularidades foram praticadas por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo (CD) do clube, que "atropelou" fases do estatuto regimental.