Redução de preços do Fla funciona, e público contra Bahia é top 3 em 2025

Agora, os preços baixaram também para a competição continental. No duelo contra a LDU, nesta quinta-feira, no Maracanã, eles variam entre R$ 80 a R$ 500 e estão com todos os setores R$ 20 mais baratos que no valor cobrado diante do Central Córdoba, sendo que no "Maracanã Mais" a redução foi de R$ 100.

Os ingressos, porém, ainda são mais caros que os de 2024 no torneio. O único valor igual é o Setor Sul (R$ 80).

Boicote, xingamentos e Judas

O recuo da diretoria acontece após uma série de protestos da torcida em relação aos preços. Eles foram direcionados exclusivamente ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Antes do clássico com o Vasco, os rubro-negros penduraram um boneco de Judas com a foto do dirigente e a frase: "Bap, inimigo do torcedor". O jogo aconteceu na véspera da Páscoa.

No 6 a 0 sobre o Juventude, Bap foi xingado e ouviu cantos de "baixa o ingresso". Além disso, uma faixa foi estendida com a frase: "ingresso caro, arquibancada vazia". Naquele dia, apenas 28.931 pessoas pagaram ingresso, um público bem abaixo do padrão rubro-negro.