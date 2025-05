Identidade de volta: festa no Choque-Rei mostra resgate no Palmeiras

A celebração dos jogadores do Palmeiras após o gol de Vitor Roque que garantiu a vitória no Choque-Rei, pelo Brasileirão, é uma demonstração de que a equipe está recuperando o espírito de "todos somos um", opinaram Danilo Lavieri e Paulo Massini, na Live do Clube.

Os comentaristas apontaram que a união do atual elenco tem sido uma das marcas do bom momento do Palmeiras, líder do Brasileirão e dono da melhor campanha geral da Copa Libertadores.

Lavieri: 'Todos somos um' voltou