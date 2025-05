Com falha de Volpi, Grêmio empata a 3ª seguida na Sul-Americana, mas avança

As últimas partidas das equipes pela Sul-Americana acontecem em 29 de maio: o Godoy Cruz recebe o Club Atlético Grau, enquanto o Grêmio terá o Sportivo Luqueño como seu último desafio, às 19h (de Brasília).

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Como foi o jogo

O Grêmio sofreu pressão argentina no início do jogo, abriu o placar com golaço e cedeu o empate. No começo do primeiro tempo, o Godoy Cruz pressionou os brasileiros e obrigou boas defesas do goleiro Tiago Volpi. O Tricolor saiu na frente com belo gol do lateral João Pedro, mas acabou levando o empate com cerca de 30 minutos, após falha do paredão do elenco brasileiro.

Na segunda etapa, as equipes mantiveram o empate em partida equilibrada. Apesar do Grêmio ter somado mais de 60% de posse de bola, as finalizações ficaram niveladas: foram 15 chutes para cada lado, com duas grandes oportunidades criadas pelos brasileiros e uma pelo lado argentino. O técnico Mano Menezes acabou precisando substituir o lateral Igor Serrote, que saiu com o punho machucado.

Gols e destaques

Volpi fez duas boas defesas no começo. O goleiro afastou cobrança de falta de Abrego. No rebote, Meli chutou forte e obrigou o atleta do Grêmio a fazer grande defesa no canto direito.