Córdoba vence, e Flamengo pode ser eliminado da Libertadores na quinta

O Central Córdoba não decepcionou diante do lanterna Deportivo Táchira, superou os venezuelanos fora de casa e pressionou o Flamengo, que pode ser eliminado já na quinta-feira pelo Grupo C da Libertadores.

O que aconteceu

Os argentinos venceram por 2 a 1. A equipe abriu o placar e tomou um susto ao ser vazada por Bryan Castillo, mas confirmou a vitória no 2° tempo com Verón.

O resultado deixou o Central Córdoba com 11 pontos e na liderança do Grupo C. O Táchira, por outro lado, continuou zerado e não tem qualquer chance de classificação.