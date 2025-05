CBF anuncia Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira

Ele se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai, no próximo mês, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Segundo a CBF, no dia 26, no Brasil, o técnico anunciará os escolhidos para os jogos em Guayaquil e São Paulo.

O anúncio da seleção brasileira veio antes mesmo de qualquer manifestação do Real Madrid.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ao site da entidade.

O último ato de Ancelotti como técnico do Real Madrid, antes do anúncio da CBF, foi a derrota por 4 a 3 para o Barcelona, que deixou muito difícil a luta pelo título espanhol.

O anúncio do novo técnico da seleção brasileira é importante para a CBF dar uma resposta à crise política que ronda a entidade.