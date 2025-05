Arnaldo: São Paulo não tem como brigar com Palmeiras e Fla no Brasileiro

Esse roteiro do Palmeiras, do time que não desiste, tudo isso já é uma história velha, já é assim há alguns anos. Só que o Palmeiras contratou vários jogadores, elevou a qualidade do elenco, o banco que sai do Palmeiras vários caras seriam titulares do São Paulo e outros times da Série A. Então, tem que ter um patamar de cobrança mais alto também.

Não é jogar bonito, é jogar melhor. Jogar melhor é você se impor, não correr riscos, fazer os gols e vencer o jogo. Ontem, o Vitor Roque fez aquilo que se espera dele. Um jogador de 25 milhões de euros é para resolver o jogo -- ontem ele resolveu. Recuperou a bola, fez o passe, pegou o rebote e fez o gol.

Mauro Cezar

Na visão do colunista, o gol de Vitor Roque fez justiça ao que se viu no Choque-Rei, mas o Palmeiras pode jogar mais bola pelo elenco que tem.

Mauro Cezar também ressaltou a mudança de atmosfera em Barueri com ingressos mais acessíveis.

Foi uma vitória justa do Palmeiras, sem dúvida alguma, mas a produção, a qualidade do jogo e a imposição podem ser maior, ainda mais conseguindo finalmente ter a tal atmosfera que faltava em Barueri, o que evidencia também como os dirigentes são tacanhos com relação a entender a realidade do torcedor.