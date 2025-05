Palmeiras orientou Abel a não dar coletiva após expulsão no Choque-Rei

Expulso na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no clássico, o técnico Abel Ferreira foi orientado pelo Departamento de Futebol do clube a não dar entrevista coletiva. Foi o auxiliar João Martins que falou com a imprensa.

O UOL questionou o Verdão sobre a decisão e, em nota, o clube justificou que a ideia foi preservar Abel após uma reclamação entendida como justa.