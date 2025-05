Goiás faz campanha com mães que buscam filhos desaparecidos: 'Somar forças'

Celebrado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães, para muitas famílias, é sinônimo de presença. Mas, para outras, significa saudade, como é o caso das mães que buscam filhos desaparecidos. Foi pensando nelas que o Goiás lança hoje a campanha "Esperança verde".

O clube vai divulgar um vídeo nas plataformas digitais, e no jogo contra o Coritiba, às 18h30, pela Série B, com relatos de Valdivina Costa e Nilvia Feitosa, que vivem essa angústia. Além disso, fotos de pessoas desaparecidas serão distribuídas no Estádio Hailé Pinheiro e publicadas nas redes sociais do clube ao longo do mês.