Com dois de Lucero, Fortaleza brilha e goleia o Juventude pelo Brasileirão

3 a 0! Em um contra-ataque rápido, Lucero recebeu a bola dentro da área e, com visão de jogo, encontrou Pochettino livre. O meio-campista dominou, levantou a cabeça e finalizou com classe, marcando um golaço.

4 a 0. Kervin Andrade driblou a marcação pela lateral e fez o cruzamento rasteiro. Sem a presença de nenhum defensor, Lucero apareceu livre na área e ampliou o marcador.

5 a 0! Calebe, bem posicionado dentro da área, apareceu para marcar e selar a goleada.

Ficha técnica - Fortaleza 5 x 0 Juventude

Local: Estádio Presidente Vargas em Fortaleza

Data e Hora: 10 de maio de 2025, às 16h (Horário de Brasília)

Competição: 8° rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo dos Santos (PR) e Fernanda Antunes (MG)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Ênio (JUV), Lucero (FOR), Rodrigo Sam (JUV), Tinga (FOR), Giraldo (JUV), Jean Carlos (JUV)

Gols: 2'/1ºT - Lucero (FOR), 17'/2° T - Marinho (FOR), 36'/2° T - Pochettino (FOR), 40'/2° T - Lucero (FOR), 43'/2° T - Calebe (FOR).

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Rossetto, Sasha e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.