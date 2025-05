Com Michael titular e Pedro no banco, Flamengo é escalado contra o Bahia

O Flamengo recebe o Bahia neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade na escalação rubro-negra é o retorno de Michael, que aparece como titular na ponta. Já o centroavante Pedro começa a partida no banco de reservas.

Confira as escalações:

Flamengo: Rossi; G. Varela, L. Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, Allan e De Arrascaeta; Gerson, Michael e Bruno Henrique.

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Rodrigo Nestor e Jean Lucas; Luciano Juba, Kayky e Luciano Rodríguez.